Путин возмутился случаями мобилизации врачей в качестве мотострелков | 360°

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Путин возмутился случаями мобилизации врачей в качестве мотострелков

Президент России Путин возмутился случаями мобилизации врачей в качестве мотострелков

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Президент России Владимир Путин высказал свое возмущение в связи с ошибками, возникающими при проведении частичной мобилизации. В качестве примера он привел случаи, когда врачей призывают в качестве мотострелков.

«Есть и случаи, когда, например, врачей, высококлассных специалистов других профессий, причем с многолетним опытом, вместо службы там, где они действительно нужны, и на что они готовы, востребованы, — например, в госпиталях — зачисляют мотострелками. Зачем?» — задался вопросом лидер страны на совещании с постоянными членами Совбеза.

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По его словам, бывает и так, что пришедшим без повестки добровольцам отказывают в мобилизации. Причем таких людей много, но у них якобы нет нужных специальностей.

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«Находят и другие основания. Со всем этим — без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно — нужно разобраться», — поручил Путин.

Он попросил генпрокурора Игоря Краснова незамедлительно реагировать на каждый сигнал. Глава государства напомнил, что призыву подлежат те, кто находится в запасе, проходил службу, имеет боевой опыт и востребованную военно-учетную специальность.

Владимир Путин

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Частичная мобилизация в РФ

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