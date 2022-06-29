Путин: в Кременчуге не было никакого теракта

В Кременчуге не было никакого теракта, подчеркнул президент России Владимир Путин. Он напомнил, что российские военные не бьют ни по каким гражданским объектам в ходе спецоперации.

«Да не было там никакого теракта, ни взрыва. Я здесь был, я не знаю [деталей]. Я знаю, и мы много раз показывали это с беспилотников, когда размещают оружие, ударные комплексы, артиллерию, тяжелую технику в жилых кварталах, еще где-то», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что «просто так по полям у нас никто не стреляет и не бьет» — военные наносят удары по разведанным целям. При этом российская армия не открывает огонь по гражданским объектам.

«Нет необходимости, у нас есть все возможности для того, чтобы определить, что где находится, и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей», — подчеркнул российский лидер.