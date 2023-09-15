Спецоперация 15 сентября 2023, 12:31 Путин указал на широкое использование кассетных боеприпасов Украиной Путин: ВСУ широко используют во время боев кассетные боеприпасы

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ВСУ активно используют кассетные боеприпасы в ходе боевых действий на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Применяются, и самым широким образом», — подчеркнул глава государства в ответ на вопрос журналистов.

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Путин заметил, что уже говорил на эту тему и добавить ему нечего. Кассетные боеприпасы, обратил внимание президент, Украина получила от США. Эта страна не так давно говорила о недопустимости применения такого типа вооружений.

«Даже то, что она считает преступлением, она позволяет себе делать, потому что ведь США применяют кассетные боеприпасы. В данном случае просто руками украинцев», — заявил глава государства.

Двусторонняя рабочая встреча глав государств началась в Сочи 15 сентября. Ожидается, что лидеры обсудят мировую повестку, региональную проблематику, а также вопросы двустороннего экономического и политического сотрудничества.