Спецоперация 18 мая 2023, 17:09 Путин ударом «Кинжала» обрушил план Зеленского атаковать Россию — СМИ Sohu: Путин разрушил план Зеленского атаковать Россию с помощью ЗРК Patriot Пресс-служба Минобороны

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Российский лидер Владимир Путин обрушил планы президента Украины Владимира Зеленского использовать американские зенитные ракетные комплексы Patriot для удара по России. Об этом сообщило китайское издание Sohu.

В публикации отмечается, что Зеленский давно ждал американские ЗРК и надеялся с их помощью «безжалостно» атаковать российскую территорию. Однако Путин разрушил эти планы, когда российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила Patriot в Киеве.

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«Он также болезненно ударил по США, стране производства этого комплекса ПВО», — указано в статье.

Российская армия атаковала «Кинжалами» установленные в Киеве ЗРК Patriot 16 мая. Снаряды выпустили при помощи истребителя-перехватчика МиГ-31К. В Минобороны рассказали, что ликвидировать удалось пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса и многофункциональную радиолокационную станцию. Представитель Белого дома подтвердил, что ЗРК Patriot получил повреждения.

Американский обозреватель Тайлер Роговэй указал на слабые места ЗРК Patriot. По его словам, комплексы слишком неповоротливы и их легко обнаружить. Он отметил, что у гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» высокие технические характеристики, поэтому ЗРК стал для него удобной мишенью.