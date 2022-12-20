Спецоперация 20 декабря 2022, 21:31 Путин создал группу по вопросам поддержки участников СВО Президент Путин создал рабочую группу по мобилизации и социальной поддержке участников СВО РИА «Новости»

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Вопросами мобилизации и социальной поддержки участников специальной военной операции займется рабочая группа из общественных деятелей, журналистов и парламентариев. Указ о создании группы подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В задачи группы войдут координация и взаимодействие всех уровней власти по вопросам мобилизации, военной подготовки, а также социальной и правовой защиты участников специальной военной операции.

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Члены рабочей группы займутся мониторингом жалоб, контролем за обеспечением социальной и правовой защиты семей участников спецоперации, а также станут контролировать вопросы размещения и обеспечения мобилизованных, принимать участие в разъяснительной работе, связанной с подготовкой бойцов.

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Рабочая группа может получать и запрашивать информацию у всех структур власти, а также приглашать на свои заседания чиновников всех уровней. Отчет президенту участники объединения станут подавать каждый месяц.

В рабочую группу включили членов Совета Федерации Андрея Турчака и Николая Журавлева, депутатов Госдумы Шолбана Кара-Оола, Андрея Кузнецова, директора департамента Роскосмоса Александра Захаренко. Также в рабочую группу вошли глава Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск “Союз десантников России” Валерий Востротин, а также создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, военные корреспонденты Семен Пегов и Евгений Поддубный и другие. Всего 31 человек, включая парламентариев и общественных деятелей.