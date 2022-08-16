Путин: Россия начала спецоперацию на Украине в соответствии с уставом ООН
Россия приняла решение о проведении на Украине специальной операции в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам 10-й Московской конференции по международной безопасности.
«Цели этой операции определены ясно и четко: это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида», — сказал Путин.
Глава государства обратил внимание, что коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, создавая новые военные альянсы, а НАТО расширяется на восток, наращивая военную инфраструктуру.
«На словах это лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное», — подчеркнул президент.
Он напомнил, что предложения о мерах взаимной безопасности, которые Россия выдвинула в декабре прошлого года, были просто проигнорированы.
Путин добавил, что для Украины Запад уготовил судьбу пушечного мяса, продолжает накачивать эту страну оружием, стремясь затянуть конфликт.