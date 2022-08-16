Путин: Россия начала спецоперацию на Украине в соответствии с уставом ООН

Россия приняла решение о проведении на Украине специальной операции в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам 10-й Московской конференции по международной безопасности.

«Цели этой операции определены ясно и четко: это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида», — сказал Путин.

Глава государства обратил внимание, что коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, создавая новые военные альянсы, а НАТО расширяется на восток, наращивая военную инфраструктуру.

«На словах это лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное», — подчеркнул президент.

Он напомнил, что предложения о мерах взаимной безопасности, которые Россия выдвинула в декабре прошлого года, были просто проигнорированы.

Путин добавил, что для Украины Запад уготовил судьбу пушечного мяса, продолжает накачивать эту страну оружием, стремясь затянуть конфликт.