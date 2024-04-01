Спецоперация 01 апреля 2024, 10:43 Путин рекомендовал учредить памятный знак для волонтеров Путин предложил учредить нагрудный знак для помогающих участникам СВО волонтеров РИА «Новости»

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Волонтеров, которые помогают участникам спецоперации и их семьям, следует награждать памятными нагрудными знаками. Об этом заявил президент Владимир Путин, соответствующее поручение опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства одобрил учреждение специального знака для поощрения граждан, участвующих в волонтерской деятельности и оказывающих помощь военным и их семьям. Ответственным за исполнение рекомендации стал руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов. В документе отметили, что поручение необходимо выполнить до 27 апреля 2024 года.

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Ранее журналист Павел Зарубин рассказал, в каких мероприятиях планирует участвовать Путин в ближайшее время. Российский лидер в начале апреля поднимет тему теракта в «Крокус Сити Холле» на коллегии МВД. Глава государства также обсудит атаку на концертный зал в Красногорске с членами Совета Безопасности.

Позже Путин проведет с членами правительства совещание, на котором будут обговариваться вопросы молодежной политики.