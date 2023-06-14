Спецоперация 14 июня 2023, 10:11 Путин рассказал военкорам об обстановке на фронте перед ПМЭФ Президент Путин перед ПМЭФ рассказал военкорам о ходе спецоперации Пресс-служба Кремля

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Накануне Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин встретился с военными корреспондентами в Кремле. Он ответил на их вопросы и, в частности, рассказал об обстановке на фронте. Путин сразу пообещал, что беседа будет честной и откровенной.

Журналист Первого канала Дмитрий Кулько попросил главу государства добавить что-то к более ранним оценкам контрнаступления Украины. Владимир Путин подчеркнул, что это масштабное наступление, для которого были специально подготовлены резервы. Оно идет с 4 июня.

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«В целом, конечно, это крупномасштабное наступление: на Времевском выступе начали, на Шахтерском направлении и на Запорожском. Оно <…> продолжается <…> по нескольким направлениям», — сообщил президент.

Например, на Шахтерском направлении атака 13 июня началась прямо с утра. При этом ВСУ не имели успеха ни на одном участке и несут большие потери, заметил Путин.

Также в беседе с военкорами затрагивались такие темы, как цели СВО и активность противника в тылу, диверсия на Каховской ГЭС, помощь приграничным регионам, оказавшимся под обстрелами, и так далее.