18 июня 2023, 12:57
Путин рассказал о возвращающихся по своему желанию в зону СВО раненых бойцах
Президент Путин: многие раненые возвращаются в зону СВО по собственному желанию
Многие военные, получившие ранения в ходе специальной военной операции, возвращаются в зону боевых действий по собственному желанию. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами, фрагмент беседы опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Глава государства сообщил, что недавно посетил госпиталь и поговорил с бойцами. Военным он задавал вопрос о дальнейших планах после выписки.
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«Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? „Вернусь в зону СВО, к своим товарищам“. Практически все!» — поделился Путин.
Российский лидер также рассказал о трех братьях, находящихся на Запорожском направлении. Он отметил, что пришлось лично звонить старшему, чтобы одного из родственников отправили из зоны боевых действий.
В День России Владимир Путин посетил Центральный клинический госпиталь Минобороны имени Вишневского. Там он вручил награды участникам специальной военной операции. Ордена Мужества из рук президента получили несколько бойцов.
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
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