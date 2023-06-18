Спецоперация 18 июня 2023, 12:57 Путин рассказал о возвращающихся по своему желанию в зону СВО раненых бойцах Президент Путин: многие раненые возвращаются в зону СВО по собственному желанию РИА «Новости»

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Многие военные, получившие ранения в ходе специальной военной операции, возвращаются в зону боевых действий по собственному желанию. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами, фрагмент беседы опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Глава государства сообщил, что недавно посетил госпиталь и поговорил с бойцами. Военным он задавал вопрос о дальнейших планах после выписки.

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«Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? „Вернусь в зону СВО, к своим товарищам“. Практически все!» — поделился Путин.

Российский лидер также рассказал о трех братьях, находящихся на Запорожском направлении. Он отметил, что пришлось лично звонить старшему, чтобы одного из родственников отправили из зоны боевых действий.

В День России Владимир Путин посетил Центральный клинический госпиталь Минобороны имени Вишневского. Там он вручил награды участникам специальной военной операции. Ордена Мужества из рук президента получили несколько бойцов.