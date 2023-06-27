Важное 27 июня 2023, 15:12 Путин рассказал о потерях ВСУ с начала контрнаступления Президент Путин: ВСУ с начала контрнаступления потеряли 259 танков и 780 бронемашин РИА «Новости»

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С начала контрнаступления ВСУ потеряли значительную часть военной техники, заявил президент Владимир Путин во время встречи с военнослужащими Минобороны. По его словам, украинская армия лишилась 259 танков и 780 бронемашин.

Глава государства отметил, что украинские власти считают Ореховское направление главным в зоне проведения СВО. Только там ВСУ за семь суток потеряли 280 единиц техники, включая 41 танк, добавил Путин.

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«С 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления противник утратил 259 танков, 780 бронемашин», — рассказал президент.

По словам Владимира Путина, особо отличившихся военнослужащих представят к государственным наградам. Глава государства подчеркнул, что костяк руководства ВС России должен формироваться из тех, кто проявляет себя должным образом в боевой работе.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев рассказал президенту, что с начала контраступления ВСУ потеряли 13 тысяч военных. Он уточнил, что ВСУ лишились 59 единиц западной военной техники, включая 13 танков.