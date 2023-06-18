Спецоперация 18 июня 2023, 15:40 Путин рассказал, как получает данные о потерях ВСУ Президент Путин: данные о потерях ВСУ основаны на радиоперехватах РИА «Новости»

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Информация о потерях в рядах Вооруженных сил Украины стекает по большому количеству каналов, один из них — радиоперехваты. Об этом на встрече с военкорами сообщил президент России Владимир Путин, фрагмент беседы в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

По словам главы государства, есть несколько источников информации. Во-первых, он получает доклады высшего военного руководства. Во-вторых, лично общается с командирами, находящимися в зоне специальной военной операции. Кроме того, российские войска и ВСУ пользуются похожими средствами связи, поэтому слушают друг друга.

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«Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника, они между собой в разговорах это подтверждают», — отметил Путин.

Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме, заявил, что ВСУ не достигли целей ни на одном участке во время контрнаступления. При этом украинские войска несут большие потери — соотношение составляет больше чем 1 к 10 в пользу российской армии. Он добавил, что противник потерял 186 танков и 418 бронемашин.