Путин рассказал Эрдогану о прекращении военных действий в Мариуполе

Боевые действия на территории Мариуполя прекратились после освобождения города. Об этом президент России Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин подчеркнул, что российские военные в рамках проведения специальной военной операции прикладывают все усилия для безопасности мирных жителей. В частности, организуют гуманитарные коридоры.

Комментируя ситуацию с заблокированными на территории завода «Азовсталь» украинскими военнослужащими и боевиками националистических батальонов, президент России подчеркнул, что власти Киева должны взять ответственность и приказать сложить оружие.

«Военнопленным гарантируются жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отдельно Путин рассказал президенту Турции о ходе переговоров российской и украинской делегаций. Также главы государств договорились о продолжении координации министерств обороны по выходу турецких кораблей из портов Черного моря по гуманитарному коридору, который организуют российские военные.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что оставшиеся на территории завода «Азовсталь» украинские военные потребовали эвакуировать их в Турцию, так как они не доверяют киевскому режиму.