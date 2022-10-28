Путин призвал внести коррективы в российскую армию | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 17:38 Путин призвал внести коррективы в российскую армию Путин поручил внести коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ

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В строительство всех компонентов российской армии, включая сухопутные войска, необходимо внести коррективы. Об этом на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил президент России Владимир Путин.

«Исходя из опыта проведения специальной операции, необходимо внести коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ, включая сухопутные войска», — сказал президент.

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Путин отметил, что в боевых условиях новые вооружения для сухопутных и ракетных войск стратегического назначения показывают себя весьма хорошо.

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«План развития вооруженных сил выполняется в полном объеме, очень много сделано для развития РВСН», — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что необходимо в короткие сроки сделать все необходимое по усовершенствованию и развитию Вооруженных сил России.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в России завершены все мероприятия по частичной мобилизации. По его словам, в этом направлении планируется продолжать лишь работу с добровольцами.