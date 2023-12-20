20 декабря 2023, 15:00
Путин призвал продолжить работу группы по СВО в парламенте
Путин попросил парламентскую группу по СВО продолжать активную работу
Группа по вопросам специальной военной операции, созданная в российском парламенте, должна продолжать работу. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей, приуроченном к 30-летию Федерального Собрания.
«Пользуясь сегодняшней возможностью, прошу продолжить активную работу парламентской группы по вопросам специальной военной операции», — сказал глава государства.
Реклама
Путин напомнил, что в состав группы вошли сенаторы, депутаты всех думских фракций, представители Минобороны и фронтовые корреспонденты. По словам президента, ему регулярно поступают от коллег доклады и содержательные предложения.
«Многие из них, в том числе по социальной, правовой защите участников и ветеранов боевых действий, уже обрели силу закона», — подчеркнул Путин.
Глава государства также похвалил работу парламентариев в новых регионах России. Президент отметил их надежность и готовность работать в интересах людей в непростых условиях.
Ранее Путин выступил на заседании коллегии Минобороны, где заявил о народной поддержке российской армии. По словам главы государства, в стране не осталось равнодушных, нежелающих помогать участникам спецоперации.
Россия
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама