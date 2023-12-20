Спецоперация 20 декабря 2023, 15:00 Путин призвал продолжить работу группы по СВО в парламенте Путин попросил парламентскую группу по СВО продолжать активную работу РИА «Новости»

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Группа по вопросам специальной военной операции, созданная в российском парламенте, должна продолжать работу. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей, приуроченном к 30-летию Федерального Собрания.

«Пользуясь сегодняшней возможностью, прошу продолжить активную работу парламентской группы по вопросам специальной военной операции», — сказал глава государства.

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Путин напомнил, что в состав группы вошли сенаторы, депутаты всех думских фракций, представители Минобороны и фронтовые корреспонденты. По словам президента, ему регулярно поступают от коллег доклады и содержательные предложения.

«Многие из них, в том числе по социальной, правовой защите участников и ветеранов боевых действий, уже обрели силу закона», — подчеркнул Путин.

Глава государства также похвалил работу парламентариев в новых регионах России. Президент отметил их надежность и готовность работать в интересах людей в непростых условиях.

Ранее Путин выступил на заседании коллегии Минобороны, где заявил о народной поддержке российской армии. По словам главы государства, в стране не осталось равнодушных, нежелающих помогать участникам спецоперации.