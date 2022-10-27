Путин признался, что постоянно думает о потерях в спецоперации | 360°

Важное 27 октября 2022, 18:11 Путин признался, что постоянно думает о потерях в спецоперации Президент России Путин сообщил, что постоянно думает о потерях в специальной операции

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин сообщил, что постоянно думает о потерях во время специальной операции на Украине. Об этом он заявил во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Все время думаю о потерях при специальной военной операции», — сказал он.

Реклама

Путин подчеркнул, что лозунг «своих не бросаем», сидит глубоко в душе каждого русского человека.

Реклама

«К общей сплоченности общества ведет готовность каждого бороться за своих людей. В этом заключается огромная сила России, мы укрепили и подтвердили ее», — сказал Путин.

Ранее российский президент заявил, что не считает Запад врагом. Он отметил, что есть две стороны Запада, одна из которых стала орудием для либеральных элит, а вторая традиционная, с которой у России общие корни античности.

Путин объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля. Ее задачей он назвал демилитаризацию и денацификацию соседней страны.