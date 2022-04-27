Путин предупредил о молниеносном ударе в случае вмешательства в ситуацию на Украине

Россия ответит молниеносными ударами на любые попытки вмешательства в текущую ситуацию на Украине извне. Об этом на встрече с членами Совета законодателей в среду заявил президент РФ Владимир Путин.

«Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать угрозу стратегического характера — удары будут молниеносными», — сообщил российский лидер.

Путин отметил, что у российской армии есть такое вооружение, каким можно похвастаться.

«Но мы не будем хвастаться, мы будем использовать», — подчеркнул он.

Президент заметил, что некоторые мировые площадки стали бессмысленными в текущих реалиях. По его словам, они отжили свой век.

Также президент заявил о неприемлемости воздействия любого рода на средства массовой информации, которые патриотично выполняют свои должностные обязанности.

«Мы сделаем все, чтобы защитить людей, работающих на официальных российских каналах, интернет-СМИ, занимающих патриотичную позицию», — заключил глава государства.

Ранее Путин пообещал проиндексировать заработные платы бюджетников и пенсии.