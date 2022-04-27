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    27 апреля 2022, 16:54

    Путин предупредил о молниеносном ударе в случае вмешательства в ситуацию на Украине

    Владимир Путин: в случае вмешательства в ситуацию на Украине удары будут молниеносными

    Максим Зинкин

    Россия ответит молниеносными ударами на любые попытки вмешательства в текущую ситуацию на Украине извне. Об этом на встрече с членами Совета законодателей в среду заявил президент РФ Владимир Путин.

    Путин предупредил о молниеносном ударе в случае вмешательства в ситуацию на Украине

    «Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать угрозу стратегического характера — удары будут молниеносными», — сообщил российский лидер.

    Путин отметил, что у российской армии есть такое вооружение, каким можно похвастаться.

    «Но мы не будем хвастаться, мы будем использовать», — подчеркнул он.

    Президент заметил, что некоторые мировые площадки стали бессмысленными в текущих реалиях. По его словам, они отжили свой век.

    Также президент заявил о неприемлемости воздействия любого рода на средства массовой информации, которые патриотично выполняют свои должностные обязанности.

    «Мы сделаем все, чтобы защитить людей, работающих на официальных российских каналах, интернет-СМИ, занимающих патриотичную позицию», — заключил глава государства.

    Ранее Путин пообещал проиндексировать заработные платы бюджетников и пенсии.