Спецоперация 25 декабря 2023, 22:34 Путин позвонит командиру батальона, участвовавшему в освобождении Марьинки РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин позвонит командиру батальона Александру Трошину, который принимал участие в освобождении Марьинки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости».

«Планирует обязательно!» — заявил представитель Кремля.

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Ранее Путин поручил присвоить звание майора командиру танкового батальона, старшему лейтенанту Трошину. На встрече с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу лидер страны отметил, что боец подписал контракт с Минобороны РФ на 10 лет и решил стать профессиональным военнослужащим. Глава государства обещал поддерживать таких граждан.

Также президент приказал вручить награды отличившимся участникам освобождения Марьинки в Донецкой Народной Республике. По словам Шойгу, штурмовые отряды Южной группировки войск полностью освободили регион от украинских боевиков.