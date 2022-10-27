Путин: потери ВСУ доходят до соотношения «один к восьми» | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 21:02 Путин: потери ВСУ доходят до соотношения «один к восьми» Президент Путин озвучил боевые потери украинских военных

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Президент РФ Владимир Путин озвучил потери, которые несут Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время проведения специальной военной операции. С Россией, по его словам, «борются до последнего украинца».

«Потери войск Украины в последнее время почти всегда доходят до соотношения один к семи или один к восьми», — заявил глава государства на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай»

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При этом он отметил, что власти Украины ведут борьбу с Россией до последнего бойца.

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«Людей не жалеют совсем», — резюмировал Путин.

Президент назвал помощь Донбассу главной целью спецоперации России на Украине. По его словам, именно Запад привел соседнюю страну к сложившейся ситуации.

Референдумы о вхождении территорий в состав России состоялись в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись с 23 по 27 сентября. Большинство жителей регионов проголосовали за воссоединение с РФ.