Путин посмертно присвоил звание Героя России погибшему на Украине протоиерею | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 21:26 Путин посмертно присвоил звание Героя России погибшему на Украине протоиерею Путин посмертно присвоил протоиерею Михаилу Васильеву звание Героя России РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин присвоил посмертно звание героя РФ протоиерею Михаилу Васильеву, который погиб в ходе СВО. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Васильеву Михаилу Владимировичу — протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно)», — отмечено в указе.

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Советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб на полях спецоперации, исполняя пастырские обязанности. О его гибели стало известно 6 ноября.

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Как написал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале, «на фронте принял смерть еще один военный священник».

Протоиерей Михаил Васильев был участником миротворческих операций в Абхазии, Боснии, Косово, Северном Кавказе и Сирии.