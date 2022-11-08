Путин посмертно присвоил звание Героя России погибшему на Украине протоиерею | 360°

08 ноября 2022, 21:26
Путин посмертно присвоил звание Героя России погибшему на Украине протоиерею
Путин посмертно присвоил протоиерею Михаилу Васильеву звание Героя России
Президент Владимир Путин присвоил посмертно звание героя РФ протоиерею Михаилу Васильеву, который погиб в ходе СВО. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Васильеву Михаилу Владимировичу — протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно)», — отмечено в указе.
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Советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб на полях спецоперации, исполняя пастырские обязанности. О его гибели стало известно 6 ноября.
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Как написал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале, «на фронте принял смерть еще один военный священник».
Протоиерей Михаил Васильев был участником миротворческих операций в Абхазии, Боснии, Косово, Северном Кавказе и Сирии.
Владимир Путин
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