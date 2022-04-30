Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ в Донбассе

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе и на освобожденной от националистов территории Украины. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Постановляю в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов произвести единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и на освобожденных территориях Украины», — говорится в тексте документа.

Путин поставил правительству РФ задачу обеспечить финансирование расходов на выплату, в том числе и на доставку единовременной выплаты.

Ранее Министерство труда РФ сообщило, что произвело ежегодную выплату для ветеранов ВОВ в размере 10 тысяч рублей.