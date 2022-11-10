10 ноября 2022, 10:14
Путин поручил представить предложения по контролю за расходами на СВО
Президент Путин поручил кабмину подготовить предложения по контролю за расходами на СВО
Правительство России должно подготовить предложения по контролю расхода денежных средств на проведение специальной операции. Соответствующее поручение отдал президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.
«Предоставить предложения по контролю за расходованием средств федерального бюджета, направленных на проведение специальной военной операции», — говорится в тексте поручения российского лидера.
Реклама
Срок предоставления предложений — 11 ноября, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Реклама
Кроме того, Путин поручил привести нормативы обеспеченности вооруженных сил в соответствие с потребностями, которые возникают в ходе проведения специальной операции, с учетом износа и интенсивности использования материальных средств.
Также президент поручил выделить дополнительные средства регионам, в которых ввели средний уровень реагирования.
Ранее сообщалось, что этот режим ввели в регионах, граничащих с Украиной. В их числе Ростовская, Курская, Воронежская, Брянская и Белгородская области, Крым и Севастополь, писал RT.
Владимир Путин
Реклама
Реклама