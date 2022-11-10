Важное 10 ноября 2022, 10:14 Путин поручил представить предложения по контролю за расходами на СВО Президент Путин поручил кабмину подготовить предложения по контролю за расходами на СВО РИА «Новости»

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Правительство России должно подготовить предложения по контролю расхода денежных средств на проведение специальной операции. Соответствующее поручение отдал президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

«Предоставить предложения по контролю за расходованием средств федерального бюджета, направленных на проведение специальной военной операции», — говорится в тексте поручения российского лидера.

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Срок предоставления предложений — 11 ноября, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

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Кроме того, Путин поручил привести нормативы обеспеченности вооруженных сил в соответствие с потребностями, которые возникают в ходе проведения специальной операции, с учетом износа и интенсивности использования материальных средств.

Также президент поручил выделить дополнительные средства регионам, в которых ввели средний уровень реагирования.

Ранее сообщалось, что этот режим ввели в регионах, граничащих с Украиной. В их числе Ростовская, Курская, Воронежская, Брянская и Белгородская области, Крым и Севастополь, писал RT.