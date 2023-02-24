Спецоперация 24 февраля 2023, 18:29 Путин погружен во все детали ситуации на Донбассе, заявил Пушилин Врио главы ДНР Пушилин заявил, что президент Путин вникает в детали ситуации на Донбассе РИА «Новости»

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Президент России глубоко погружен во все детали ситуации на Донбассе, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу «Оплот ТВ».

«Он иногда погружен даже глубже, чем я могу себе представить. <…> Там, где обостряется ситуация, доклады ему идут и от Генерального штаба. Прямо детально», — рассказал Пушилин.

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Он рассказал о случае, когда собирался доложить Путину самые последние сведения о том, как идет освобождение Угледара. Но оказалось, что президент уже все знает до мельчайших подробностей.

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За минувшие сутки российские войска ликвидировали до 240 солдат ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в ходе ежедневного брифинга Минобороны. Также противник потерял два танка, гаубицы Д-29 и Д-30, семь БМП и американскую артиллерийскую систему М777. Кроме этого, наши бойцы уничтожили украинский командный пункт и склад с боеприпасами в районе Авдеевки.

Российские силы продолжают активное наступление на всех направлениях фронта, заявил «360» эксперт по безопасности, ветеран боевых действий Роман Насонов. В особенности он отметил тактические успехи на Краснолиманском направлении.