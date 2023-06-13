Спецоперация 13 июня 2023, 18:58 Путин подтвердил подписание о помиловании заключенных — участников спецоперации Президент РФ Путин: помилованные заключенные — бойцы СВО ответят по закону при рецидиве Пресс-служба Кремля

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Помилованные заключенные, которые отправились в зону спецоперации, ответят по всей строгости закона, если вновь совершат преступление. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами в Кремле. Его слова привел ТАСС.

Глава государства подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных — участников СВО.

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«Если есть рецидивы, тогда человек должен отвечать по всей строгости закона», — добавил Путин.

По его словам, уровень рецидива среди бойцов из бывших заключенных на данный момент минимален.

Ранее, в январе, в Кремле поясняли, что процедура помилования осужденных — участников спецоперации проходит в строгом соответствии с российским законодательством. При этом некоторые указы составляются и подписываются в закрытом режиме, «с различными грифами секретности», так что их нельзя обсуждать, указывал тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.