Важное 23 июля 2023, 12:37 Путин озвучил причину массовой гибели наемников на стороне ВСУ Путин заявил, что иностранные наемники в ВСУ несут большие потери из-за своей глупости Ministry of Defense of Ukraine

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Иностранные наемники в рядах украинской армии несут значительные потери из-за собственной глупости. Об этом на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил президент России Владимир Путин.

«Значительные потери из-за своей глупости несут иностранные наемники», — сказал он.

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Лукашенко добавил, что также причиной потерь в рядах наемников стала их тактика.

Путин отметил, что общественность стран, власти которых посылают наемников в зону боевых действий, должна знать про это.

«До людей мы будем доводить это, чтобы они дали оценку действиям своих правителей», — добавил президент России.

Ранее Путин заявил, что иностранные наемники и зарубежная военная техника не помогли ВСУ продвинуться в зоне специальной операции. По его словам, западные кураторы Украины разочаровались в провале контрнаступления боевиков.