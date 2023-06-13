Спецоперация 13 июня 2023, 17:19 Путин озвучил потери российской военной техники при отражении контрнаступления ВСУ Президент Путин: Россия потеряла 54 танка при отражении контрнаступления ВСУ РИА «Новости»

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Россия потеряла 54 танка в зоне спецоперации, отражая контрнаступление украинской армии, заявил президент Владимир Путин во время встречи с военкорами. Об этом написало РИА «Новости».

Президент отметил, что часть танков еще можно отремонтировать и восстановить. При этом он подчеркнул, что ВСУ потеряли около 30% поставленного Украине вооружения, в частности 160 танков.

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Вопрос о потерях живой силы Путин переадресовал министерству обороны, но отметил, что в целом они составляют 1 к 10 в пользу России.

«Обороняющаяся сторона несет меньше потерь, но все же соотношение потерь в нашу пользу примерно 1 к 10», — сообщил российский лидер.

Путин выразил уверенность в том, что Россия решит задачи спецоперации, и добавил, что они не претерпели существенных изменений. Цели корректируются по ситуации, однако глобально остаются прежними и носят для России фундаментальный характер, уточнил глава государства.