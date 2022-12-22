Важное 22 декабря 2022, 18:55 Путин озвучил главную задачу российских военных на СВО Президент Владимир Путин назвал спецоперацию вынужденной мерой РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин заявил, что российские военные на спецоперации «добиваются того, что нужно стране». На это глава государства указал во время пресс-конференции в Кремле.

Путин подчеркнул, что все, что происходит, и все, что связано со специальной военной операцией является «абсолютно вынужденной и необходимой» мерой.

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«Мы должны быть благодарны нашим военным, за то, что они делают для России, защищая ее суверенитет и защищая прежде всего наших людей», — сказал он.

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Глава государства акцентировал на том, российские солдаты действуют достойно.

Владимир Путин поделился итогами уходящего года на пресс-подходе по итогам Госсовета. Он заверил, что сложившаяся ситуация не помешает России реализовать все свои планы на 2023 год.

Ранее президент Владимир Путин во время выступления на заседании коллегии Минобороны заявил, что ситуация на Украине является трагической, однако она стала произошла благодаря политике третьих стран.