14 декабря 2023, 13:02
Политолог рассказала, почему Путин отверг возможность второй волны мобилизации
Политолог Богачева: мобилизация в 2022 году стала серьезной точкой напряженности
На вопрос о возможности второй волны мобилизации президент Владимир Путин ответил кратко: «Необходимости нет». Что «вскрыла» первая волна мобилизации и как военная инфраструктура России преодолела серьезные изменения, политолог Анна Богачева объяснила «360».
Далее — ее прямая речь.
Мобилизация в 2022 году стала серьезной точкой социальной напряженности. Сейчас, спустя время, уже можно сказать, что она вскрыла многие несовершенные процессы как в управлении армии, так и в ее обеспечении.
Несовершенства пришлось преодолевать в рабочем режиме, опытным путем.
Военная инфраструктура страны претерпела серьезные изменения, и вторую волну мобилизации заменили дополнительным привлечением добровольцев.
Дополнительное финансирование, высокий уровень сознательности граждан, управленческие и кадровые решения внутри армии — это все уберегло государство от второй волны. Как и сказал президент: «Зачем нам мобилизация, никакой необходимости нет».
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