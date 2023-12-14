Эксклюзив 14 декабря 2023, 13:02 Политолог рассказала, почему Путин отверг возможность второй волны мобилизации Политолог Богачева: мобилизация в 2022 году стала серьезной точкой напряженности Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

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На вопрос о возможности второй волны мобилизации президент Владимир Путин ответил кратко: «Необходимости нет». Что «вскрыла» первая волна мобилизации и как военная инфраструктура России преодолела серьезные изменения, политолог Анна Богачева объяснила «360».

Далее — ее прямая речь.

Мобилизация в 2022 году стала серьезной точкой социальной напряженности. Сейчас, спустя время, уже можно сказать, что она вскрыла многие несовершенные процессы как в управлении армии, так и в ее обеспечении.

Несовершенства пришлось преодолевать в рабочем режиме, опытным путем.

Военная инфраструктура страны претерпела серьезные изменения, и вторую волну мобилизации заменили дополнительным привлечением добровольцев.

Дополнительное финансирование, высокий уровень сознательности граждан, управленческие и кадровые решения внутри армии — это все уберегло государство от второй волны. Как и сказал президент: «Зачем нам мобилизация, никакой необходимости нет».