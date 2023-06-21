Спецоперация 21 июня 2023, 15:01 Путин оценил вклад новейших образцов техники и вооружений в решение задач СВО Путин: новейшие образцы техники и оружия внесли огромный вклад в решение задач СВО РИА «Новости»

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Новейшие образцы бронетехники, системы ПРО и радиоэлектронной борьбы, а также ракетные комплексы внесли огромный вклад в решение боевых задач спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что планы по повышению потенциала всех компонентов Вооруженных сил России реализуют в полном объеме на собственной научной и производственной базе.