Путин оказался доволен эффективностью российского вооружения на Украине | 360°

Спецоперация 20 сентября 2022, 15:09 Поделиться Telegram

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Viber Путин оказался доволен эффективностью российского вооружения на Украине Путин высоко оценил эффективность российского вооружения в зоне спецоперации на Украине РИА «Новости»

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Вооружение России показывает на Украине высокую эффективность. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Его слова процитировал ТАСС.

Он поделился мнением на встрече с представителями оборонной отрасли.

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«Применяемое в ходе операции российское оружие показывает высокую эффективность», — сообщил Путин.

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Он отметил, что в первую очередь речь идет об авиации, высокоточных ракетах большой дальности и воздушных средств поражения. Также он упомянул ракетно-артиллерийское и бронетанковое вооружение.

Путин сказал, что с помощью этой техники удается уничтожать военную инфраструктуру, пункты управления и технические запасы противника. По его словам, российское вооружение показало высокую эффективность в выполнении боевых задач по поражению мест расположения националистических формирований.

Также глава государства отметил, что за счет хорошего технического оснащения защитников интересов Донбасса удается минимизировать потери среди личного состава.

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