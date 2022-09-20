Путин оказался доволен эффективностью российского вооружения на Украине | 360°

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Путин оказался доволен эффективностью российского вооружения на Украине

Путин высоко оценил эффективность российского вооружения в зоне спецоперации на Украине

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Вооружение России показывает на Украине высокую эффективность. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Его слова процитировал ТАСС.

Он поделился мнением на встрече с представителями оборонной отрасли.

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«Применяемое в ходе операции российское оружие показывает высокую эффективность», — сообщил Путин.

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Он отметил, что в первую очередь речь идет об авиации, высокоточных ракетах большой дальности и воздушных средств поражения. Также он упомянул ракетно-артиллерийское и бронетанковое вооружение.

Путин сказал, что с помощью этой техники удается уничтожать военную инфраструктуру, пункты управления и технические запасы противника. По его словам, российское вооружение показало высокую эффективность в выполнении боевых задач по поражению мест расположения националистических формирований.

Также глава государства отметил, что за счет хорошего технического оснащения защитников интересов Донбасса удается минимизировать потери среди личного состава.

Владимир Путин

Армия

Специальная военная операция РФ на Украине

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