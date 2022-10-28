Путин обозначил главные задачи для подготовки мобилизованных | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 18:17 Путин обозначил главные задачи для подготовки мобилизованных Путин: главными задачами сейчас являются экипировка и подготовка мобилизованных РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин в качестве главных задач, которые актуальны на данным момент, назвал экипировку, подготовку и слаживание мобилизованных. Такое заявление глава государства сделал на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

«На сегодняшний день самое главное — это экипировка, подготовка, слаживание. И все, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если потребуется принимать участие непосредственно в боевых действиях», — отметил Путин.

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Министр обороны доложил Путину об окончании частичной мобилизации в России, отметив, что военкоматы продолжат набирать только добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту. Также Шойгу добавил, что на для участия в специальной военной операции мобилизовано 300 тысяч человек.

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Ранее Владимир Путин заявил, что участники боевых действий в ходе проведения специальной военной операции получат статус ветеранов. В ходе общения с Шойгу глава государства подчеркнул, что необходимо внести коррективы в строительство всех компонентов российской армии, включая сухопутные войска.