08 сентября 2023, 21:20
Путин объяснил, зачем Запад спровоцировал конфликт на Украине
Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине, чтобы сдержать развитие России
Западные страны целенаправленно спровоцировали конфликт на Украине, чтобы сдержать развитие России. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.
Глава государства напомнил о своей предыдущей беседе в Сарове со специалистами в 2014 году. Тогда недоброжелатели делали только первые шаги в попытке ограничить технологический суверенитет России.
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«Должен сказать, что наши прогнозы подтвердились, как мы говорили — будет вот так, вот так — все так и произошло, спровоцировали еще этот конфликт на Украине, воспользовались этим», — подчеркнул Путин.
Все это было сделано целенаправленно для того, чтобы создать дополнительные ограничения для экономического роста РФ и сдерживания развития страны, подытожил президент.
Ранее Путин объяснил, что в рамках СВО Россия борется не с украинским народом, а с бандеровскими «нелюдями». Он призвал показывать общественности факты, которые свидетельствуют о преступлениях националистов.
Запад
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
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