Спецоперация 08 сентября 2023, 21:20 Путин объяснил, зачем Запад спровоцировал конфликт на Украине Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине, чтобы сдержать развитие России unsplash.com

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Западные страны целенаправленно спровоцировали конфликт на Украине, чтобы сдержать развитие России. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

Глава государства напомнил о своей предыдущей беседе в Сарове со специалистами в 2014 году. Тогда недоброжелатели делали только первые шаги в попытке ограничить технологический суверенитет России.

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«Должен сказать, что наши прогнозы подтвердились, как мы говорили — будет вот так, вот так — все так и произошло, спровоцировали еще этот конфликт на Украине, воспользовались этим», — подчеркнул Путин.

Все это было сделано целенаправленно для того, чтобы создать дополнительные ограничения для экономического роста РФ и сдерживания развития страны, подытожил президент.

Ранее Путин объяснил, что в рамках СВО Россия борется не с украинским народом, а с бандеровскими «нелюдями». Он призвал показывать общественности факты, которые свидетельствуют о преступлениях националистов.