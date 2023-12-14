Спецоперация 14 декабря 2023, 14:22 Путин объяснил отход российских войск от Крынок в зоне СВО Путин: ВС России отошли от Крынок, чтобы не допустить ненужных потерь РИА «Новости»

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Российское командование решило отойти на несколько метров в районе населенного пункта Крынки в районе Днепра, чтобы предотвратить ненужные потери личного состава. Маневр ВС России в ходе прямой линии объяснил президент Владимир Путин.

Глава государства пояснил, что ВСУ зашли на небольшой участок левого берега реки. Вылазка стала для них билетом в один конец.

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«Теперь по поводу этих Крынок. <…> ВСУ сосредоточили удар артиллерии по очень узкому участку левого берега. Чтобы сохранить наших ребят, не подвергать их излишнему риску и не нести потери, военное командование приняло решение отойти на несколько метров», — сказал Путин.

Лесополоса, куда переместились российские военные, обратил он внимание, скрыла личный состав и уберегла от ненужных потерь.

Путин напомнил, что Украина обещала большое контрнаступление, но «нигде ничего не получилось». Попытку ВСУ прорваться на левый берег Днепра президент назвал последней попыткой обеспечить себе движение в направлении Крыма.

«Все говорят об этом, все хорошо знают, и ничего здесь нового нет», — заключил российский лидер.