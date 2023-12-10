Важное 10 декабря 2023, 11:43 Путин объяснил необходимость спецоперации сумасшествием Украины Путин объяснил необходимость спецоперации ущемлением прав русских на Украине РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин заявил, спецоперация на Украине была вынужденной мерой. В программе «Москва. Кремль Путин», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин, он напомнил, что украинские власти притесняли русских.

«Никогда ничего подобного мы бы не сделали, если бы [украинские власти] не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях. Изгоняли людей оттуда, объявили русских не коренной нацией. На Украине совсем с ума сошли, совсем оборзели?» — задался вопросом глава государства.

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О начале спецоперации объявили 24 февраля 2022 года. Ее целью глава государства назвал денацификацию и демилитаризацию Украины. Президент предостерег другие страны от прямого вмешательства в конфликт, заявив, что Россия намерена пресекать все попытки.

Путин отмечал, что от участников спецоперации зависит будущее России. По его словам, российские военнослужащие, проявившие себя в боевых действиях, отличаются большим мужеством и патриотизмом.