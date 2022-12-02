Спецоперация 02 декабря 2022, 17:17 Путин назвал участников спецоперации настоящими мужчинами Путин: в зоне СВО настоящие мужчины доблестно выполняют свой долг

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Президент России Владимир Путин назвал военнослужащих в зоне спецоперации настоящими мужчинами. Об этом в пятницу, 2 декабря, он сказал в ходе онлайн-встречи с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций.

Глава государства отметил, что помощь военным, которые были ранены в ходе специальной военной операции, должна быть в зоне особого внимания властей всех уровней. Их нужно обеспечить, подчеркнул он, на современном уровне всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации.

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«Эти люди — настоящие мужчины, защитники нашей страны, наши герои, с честью, доблестно выполняли свой воинский долг. Теперь наша задача выполнить свой долг перед ними», — сказал Путин.

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По его мнению, большинство россиян согласится с тем, что часто именно люди с ограниченными возможностями являются примером силы духа и стойкости. Эти качества помогают, несмотря на трудности, претворять мечты в жизнь, заключил президент.

Путин 2 декабря созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Глава государства рассказал коллеге из ФРГ о причинах нанесения массированных ударов по объектам на Украине.