Спецоперация 13 июня 2023, 18:43 Путин назвал проведение СВО ответом на пересечение красных линий Президент Путин: спецоперация стала ответом России на переход красных линий РИА «Новости»

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Проведение специальной военной операции стало ответом России на пересечение красных линий со стороны Запада. Об этом на встрече с военными корреспондентами заявил президент РФ Владимир Путин, сообщили «Известия».

Глава государства подчеркнул, что Россия сейчас пытает закончить конфликт, развязанный Украиной и ее союзниками в 2014 году, но для этого приходится использовать вооруженные силы. Путин заявил, что удары по всей энергосистеме Украины — это также ответ на переход красных линий.

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«Удары по всей энергосистеме Украины. Это разве не ответ на преодоление красных линий? А фактическое уничтожение штаб-квартиры Главного управления разведки Вооруженных сил Украины в Киеве — разве это не ответ? Ответ», — отметил Путин.

Президент добавил, что Россия и дальше будет отвечать, но делать это избирательно, не уничтожая жилые кварталы и гражданские объекты.

Ранее сообщалось об уничтожении в Киеве отдела британской разведки MI-6, который координировал атаки по Белгородской области. Он находится в штаб-квартире Главного разведывательного управления Украины. По данным СМИ, в результате погиб британский снайпер, обучавший солдат ВСУ.