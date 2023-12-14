Спецоперация 14 декабря 2023, 13:27 Путин назвал протяженность линии фронта спецоперации Путин: в зоне боевых действий находятся 617 тысяч российских военных РИА «Новости»

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В зоне проведения спецоперации находятся 617 тысяч российских военных, а протяженность линии фронта составляет свыше двух тысяч километров. Об этом заявил президент Владимир Путин во время прямой линии.

«Я уже говорил: у нас все-таки линия фронта — знаете, сколько, — почти две тысячи километров», — обратил он внимание.

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Путин также заметил, что на все участки боевых действий в зоне СВО поставки идут не всегда вовремя.

«Не всегда хватает, не всегда все получается. <…> И конечно, не везде все вовремя поставляется», — сказал президент.

По его словам, ситуация с обеспечением российских войск дронами постепенно становится лучше.

Глава государства отмечал, что положение ВС России на всей линии соприкосновения тоже улучшилось. Путин напомнил, что широко разрекламированное контрнаступление ВСУ полностью провалилось. При последней попытке украинские военные пытались прорваться на левый берег Днепра и выйти к Крыму.