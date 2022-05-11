Путин назвал образцовыми действия 15-й отдельной Александрийской бригады на Украине

Действия бойцов 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады в ходе спецоперации являются образцом выполнения воинского долга. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства в своей телеграмме напомнил, что в мае бригаде присвоили почетное наименование «гвардейская». Он подчеркнул, что за этим стоит признание особых заслуг, а также высокая честь.

«Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — отметил лидер страны.

Он выразил убежденность, что военнослужащие продолжат сохранять верность присяге, с честью служить Родине и обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян.

«Желаю командованию и личному составу 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады крепкого здоровья и успехов», — заключил Путин.

Ранее президент присвоил почетные звания «гвардейских» 155-й бригаде морской пехоты и 126-й бригаде береговой обороны, написал RT. Еще почетного звания удостоилась 64-я отдельная мотострелковая бригада, напомнила «Газета.ru».