Спецоперация 16 июля 2023, 11:24 Путин назвал использование кассетных боеприпасов преступлением Президент Путин: использование кассетных боеприпасов надо расценивать как преступление Официальный сайт президента Украины

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Президент России Владимир Путин прокомментировал журналисту Павлу Зарубину поставки кассетных боеприпасов на Украину. Глава российского государства заявил, что к этому нужно относиться как к преступлению.

«Оценку этим боеприпасам дала сама администрация США устами своих сотрудников некоторое время назад. Когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Вот, я думаю, к этому и надо так относиться», — сказал президент.

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Путин также отметил, что опасное оружие американская сторона направляет ВСУ из-за того, что больше, по сути, и нечего. У Соединенных Штатов дефицит боеприпасов. Тем не менее это недопустимо, и Россия имеет право на ответ.

Как подчеркнул Путин, у страны достаточный запас кассетных боеприпасов, но их не применяют. Тем не менее Россия может использовать их, отзеркаливая действия киевского режима.

Более того, кассетные боеприпасы не окажут мгновенного действия и не помогут бойцам ВСУ, считают представители Пентагона и западные военные аналитики. Есть также мнение, что президент США Джо Байден заявил о решении начать поставлять Украине кассетные боеприпасы, чтобы сделать Владимира Зеленского более покладистым.

Но бывший американский лидер Дональд Трамп осудил Белый дом за его действия. По мнению республиканца, поставка кассетных бомб спровоцирует большое число смертей.