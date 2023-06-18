Спецоперация 18 июня 2023, 18:15 Путин назвал главное преимущество России в ходе спецоперации Президент Путин: преимущество РФ на фоне спецоперации заключается в сплоченности россиян РИА «Новости»

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Российское общество проявило сплоченность на фоне специальной военной операции, в этом заключается большое преимущество России. Об этом в ходе беседы с военными корреспондентами заявил президент РФ Владимир Путин, фрагмент разговора показали на телеканале «Россия 1».

Глава государства отметил важную роль журналистов. Он подчеркнул, что средства массовой информации помогли в выстраивании единства общества страны.

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«Это очень огромная работа СМИ — что мы вместе с вами за последнее время выстроили единство российского общества», — сказал Путин.

Российский лидер также поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за готовность защищать Родину. Он рассказал, что многие военные, получившие ранения в ходе СВО, возвращаются в зону боевых действий по собственному желанию. Путин отметил, что некоторых приказом главнокомандующего приходится отправлять домой.