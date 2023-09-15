15 сентября 2023, 12:51
Путин назвал чушью публикации в западных СМИ о наемниках в российской армии
Путин развеял слухи об иностранных наемниках в рядах российских сил
Президент России Владимир Путин назвал чушью заявления западных СМИ об иностранных наемниках и добровольцах из КНДР в рядах российских вооруженных сил. Об этом он заявил на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин подчеркнул, что России не требуется приглашать для ведения боевых действий в рамках спецоперации на Украине «людей со стороны».
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«Хочу сказать, что это чушь полная», — ответил глава государства на просьбу прокомментировать заявления зарубежных СМИ.
В материалах указывали, что Путин и Ким Чен Ын якобы договаривались о привлечении добровольцев из КНДР в ряды ВС России.
Переговоры Путина и Лукашенко начались 15 сентября. На них в том числе подняли тему применения ВСУ кассетных боеприпасов. Российский лидер заявил, что США руками украинцев самым широким образом используют на поле боя этот тип вооружений.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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