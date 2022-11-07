Путин назвал число мобилизованных, задействованных в боевых действиях | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 17:42 Путин назвал число мобилизованных, задействованных в боевых действиях Президент Путин: в боевых действиях на Украине уже участвуют около 50 тысяч мобилизованных РИА "Новости"

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Около 50 тысяч мобилизованных россиян уже принимают участие в боевых действиях. Об этом на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей заявил президент России Владимир Путин.

«В боевых подразделениях находятся около 50 тысяч человек. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях», — заявил президент.

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По словам Путина, всего в зоне проведения специальной операции находятся до 80 тысяч человек, остальные призванные в ряды ВС РФ россияне проходят подготовку на учебных полигонах.

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Ранее президент России объявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. Всего на службу в вооруженные силы призвали 300 тысяч человек, сообщал RT.

Министр обороны Сергей Шойгу уточнял, что 87 тысяч бойцов уже направили в зону спецоперации, а остальные проходят интенсивную боевую и тактическую подготовку на полигонах под началом опытных инструкторов.