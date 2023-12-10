10 декабря 2023, 11:27
Путин назвал боевую работу участников СВО залогом будущего России
Путин заявил, что будущее России зависит от боевой работы участников СВО
От боевой работы участников спецоперации зависит будущее России. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил президент Владимир Путин. Ее фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
«От вашей боевой работы зависит будущее страны, это очевидно. Жизнь на фронте, когда над головой летают пули, гораздо прозаичнее и сложнее, чем бокал шампанского во время награждения в павильонах Кремля», — сказал он на награждении участников СВО.
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Глава государства отметил, что нужно делать боевую работу без победных реляций и беречь бойцов на передовой.
«Нам какие-то реляции не нужны. Нам нужно ребят беречь, но делать, делать, делать», — сказал Путин спикеру парламента ДНР Артему Жоге.
Президент отмечал, что беззаветная любовь к Отчизне, чувство долга и честь — главные качества героев России. Он подчеркнул, что именно эти качества стали определяющими, задали для каждого военнослужащего высокую планку ответственности.
Путин также указывал, что вся страна гордится подвигами участников спецоперации.
Владимир Путин
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