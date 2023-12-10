Важное 10 декабря 2023, 11:27 Путин назвал боевую работу участников СВО залогом будущего России Путин заявил, что будущее России зависит от боевой работы участников СВО РИА «Новости»

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От боевой работы участников спецоперации зависит будущее России. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил президент Владимир Путин. Ее фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«От вашей боевой работы зависит будущее страны, это очевидно. Жизнь на фронте, когда над головой летают пули, гораздо прозаичнее и сложнее, чем бокал шампанского во время награждения в павильонах Кремля», — сказал он на награждении участников СВО.

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Глава государства отметил, что нужно делать боевую работу без победных реляций и беречь бойцов на передовой.

«Нам какие-то реляции не нужны. Нам нужно ребят беречь, но делать, делать, делать», — сказал Путин спикеру парламента ДНР Артему Жоге.

Президент отмечал, что беззаветная любовь к Отчизне, чувство долга и честь — главные качества героев России. Он подчеркнул, что именно эти качества стали определяющими, задали для каждого военнослужащего высокую планку ответственности.

Путин также указывал, что вся страна гордится подвигами участников спецоперации.