Спецоперация 31 января 2024, 19:22 Путин назвал Авдеевку одним из важнейших направлений боевых действий Путин: Авдеевка представляет одно из важнейших направлений боевых действий РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин назвал Авдеевку одним из важнейших направлений, где проходят боевые действия. Об этом глава государства рассказал на встрече со своими доверенными лицами в Гостином Дворе, сообщили «Известия».

«На одном из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия, — это Авдеевка — вот эта группа „Ветераны“ впереди наших войск, обогнала их, впереди этих кадровых войск, прорвала оборону противника», — отметил президент.

Реклама

После этого, по его словам, бойцы этой группы вышли на окраины Авдеевки, захватили 19 домов и сейчас успешно их удерживают.

«Мужики там как следует воюют», — подчеркнул Путин.

Также он обратил внимание, что участники ОДШБр «Ветераны» принимают активное участие и в воспитательной работе.

Успехи российских сил под Авдеевкой ранее признал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«К сожалению для нас, все-таки определенное продвижение в полях у них есть, и возле Авдеевки то, что случилось», — сказал он в эфире местного телеканала «Рада».