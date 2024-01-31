31 января 2024, 19:22
Путин назвал Авдеевку одним из важнейших направлений боевых действий
Путин: Авдеевка представляет одно из важнейших направлений боевых действий
Президент России Владимир Путин назвал Авдеевку одним из важнейших направлений, где проходят боевые действия. Об этом глава государства рассказал на встрече со своими доверенными лицами в Гостином Дворе, сообщили «Известия».
«На одном из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия, — это Авдеевка — вот эта группа „Ветераны“ впереди наших войск, обогнала их, впереди этих кадровых войск, прорвала оборону противника», — отметил президент.
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После этого, по его словам, бойцы этой группы вышли на окраины Авдеевки, захватили 19 домов и сейчас успешно их удерживают.
«Мужики там как следует воюют», — подчеркнул Путин.
Также он обратил внимание, что участники ОДШБр «Ветераны» принимают активное участие и в воспитательной работе.
Успехи российских сил под Авдеевкой ранее признал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
«К сожалению для нас, все-таки определенное продвижение в полях у них есть, и возле Авдеевки то, что случилось», — сказал он в эфире местного телеканала «Рада».
ДНР
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
Авдеевка
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