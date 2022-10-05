Путин назначил Пушилина врио главы Донецкой Народной Республики | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 10:05 Поделиться Telegram

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Viber Путин назначил Пушилина врио главы Донецкой Народной Республики Президент РФ Путин назначил Пушилина врио главы ДНР Telegram-канал Пушилин Д. В.

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Президент России Владимир Путин назначил Дениса Пушилина врио главы Донецкой Народной Республики, которая с 30 сентября вошла в состав РФ. Соответствующий указ главы российского государства опубликован на сайте правовой информации в среду.

«Назначить Пушилина Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики до вступления в должность лица, избранного главой ДНР», — говорится в документе.

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Врио руководителя республики будет работать до избрания главы ДНР в соответствии с российским законодательством.

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Ранее президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Соответствующие документы опубликовали.

Референдумы о присоединении к России прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. Абсолютное большинство проголосовавших высказалось за то, чтобы продолжить жить и развиваться в составе РФ. В своей программной речи по итогам референдумов президент Владимир Путин заявил, что «люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда».

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