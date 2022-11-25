Спецоперация 25 ноября 2022, 23:41 Путин и Кадыров обсудили работу чеченских подразделений на Украине Пресс-секретарь Песков: Путин и Кадыров обсудили действия чеченских бойцов в ходе СВО Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин пригласил на рабочую встречу главу Чечни Рамзана Кадырова, с которым обсудил работу чеченских военных подразделений на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча Путина и Кадырова состоялась сразу же после общения с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.

Реклама

«Президент России передал главе республики все, о чем говорила жительница Чечни в ходе беседы с матерями. Также состоялся разговор о положении дел в Чеченской Республике», — отметил Песков.

Реклама

Также представитель Кремля рассказал, что отдельно Путин и Кадыров обсудили вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе СВО, написал «Царьград».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поделился в своем Telegram-канале видео с плененным украинским военнослужащим. При этом он обратился к СБУ, сообщив, что тут происходят реальные бои. Теперь чеченский лидер планирует выкладывать информацию о задержанных, а также об уничтоженной военной технике врага.