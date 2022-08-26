«Пустой звук». Политолог Светов призвал не верить обещаниям Шольца по Украине

Цель Запада — заставить Россию заплатить максимально высокую цену за освобождение Донбасса. Поэтому обещание канцлера Германии Олафа Шольца не поставлять Украине оружие, которое приведет к эскалации, ничего не значит и является пустым звуком, заявил «360» политолог Юрий Светов.

«Все эти слова пустые. Их произнесли для того, чтобы, может быть, кто-то в Германии поверил им. Там ведь есть люди, которые возражают против того, чтобы немцы помогали Украине оружием», — сказал он.

Политолог предположил, что Олаф Шольц сделал свое заявление для граждан, журналистов и экспертов просто в качестве темы для обсуждения. В реальности оно ничего не значит, ведь с февраля немецкие власти говорили многое, но их действия расходились со словами.

Гораздо важнее слов Шольца кадры того, как он по стремянке залезает на самоходное артиллерийское орудие, которое отправят на Украину. Это его настоящая политика, а слова — пустой звук Юрий Светов политолог.

Юрий Светов раскритиковал и отсылку к заявлениям президента США Джо Байдена. Сначала он пообещал ограничить дальность вооружения, которое поставляют на Украину, потом запретить применять его по территории России, затем заявил, что решение за самой Украиной. Теперь американские власти назвали Крым украинской территорией и разрешили по нему стрелять.

Западные страны прекрасно понимают, что Донецкая и Луганская народные республики больше не часть Украины, Крым навсегда останется российским, часть регионов, Херсонская, Запорожская, а может даже Николаевская и Харьковская области, провозгласят независимость от Украины. Они решили, что раз это случится, Россия должна заплатить навязанную высокую цену.

«У Запада есть цель. За последние дни они совершенно четко, но в разных вариантах ее озвучили — цена, которую заплатит Россия, должна значительно превысить то, что она получит в результате спецоперации», — сказал политолог.

Канцлер Германии выступил в Магдебурге. В течение 90 минут он отвечал на вопросы, в том числе о легализации наркотиков и военной поддержке Украины. Олаф Шольц заявил, что страна поддержит ее, но так, чтобы не допустить эскалации конфликта. Он назвал такую позицию благоразумной и соответствующей принципам США.