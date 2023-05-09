Эксклюзив 09 мая 2023, 13:17 «Пусть приходят». Комбриг «Пятнашки» — о контрнаступлении ВСУ Комбриг «Пятнашки» Абхаз заявил о готовности бойцов отражать атаки ВСУ

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Российские добровольцы из интернациональной бригады «Пятнашка» готовы отражать попытки контрнаступления украинских боевиков в зоне спецоперации. Об этом «360» сообщил комбриг с позывным Абхаз.

«Бойцы у нас всегда мотивированы. Мы знаем, что, когда наступает праздник, противник пытается нас провоцировать, омрачить день. Отвечаем на эти выпады с удвоенной силой, поэтому они уже утихомирились. Мы их ждем, пусть приходят», — сказал он.

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Абхаз отметил, что с огромным удовольствием посетил парад Победы на Красной площади 9 мая.

«Мы для себя понимаем, что это праздник для всей страны и той части мира, которая против фашизма. Благо мы быстрые, 10 часов — и уже здесь», — добавил командир бригады.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что националисты активизировались рядом с городом Артемовском в ДНР и начнут анонсированное контрнаступление в ближайшее время.