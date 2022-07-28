28 июля 2022, 13:30
Пусковую установку ЗРК С-300 разбили под Краматорском
Пусковую установку ЗРК С-300 украинских военных разбили под Краматорском
Российские военные уничтожили в районе Краматорска пусковую установку С-300. Удар нанес истребитель Су-35C, сообщило Минобороны РФ.
«Многоцелевым истребителем Су-35C ВКС России уничтожена украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300», — объявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
За сутки военные нанесли удары по девяти пунктам управления на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области. Они уничтожили шесть складов боеприпасов в ДНР и Николаевской области.
Кроме того, военные сбили три беспилотника. Их обнаружили в районе Каменки, Старомихайловки и Ясиноватой.