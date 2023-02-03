Важное 03 февраля 2023, 15:15 Пусковую установку ракет «Точка-У» ВСУ и NASAMS уничтожили на территории ДНР Минобороны: российские военные впервые с начала СВО уничтожили норвежский ЗРК NASAMS РИА «Новости»

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Подразделения ВС РФ в ходе спецоперации уничтожили пусковую установку ракет «Точка-У» украинских военных и норвежский ЗРК NASAMS в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

Пусковую установку тактических ракет «Точка-У» и норвежский зенитно-ракетный комплекс российские военные ликвидировали в районе Красноармейска. NASAMS стал первым подобным ЗРК, уничтоженным с начала СВО.

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Кроме того, силы российской армии за сутки нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах.

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Средства ПВО РФ сбили семь украинских беспилотников в районах Котляровки Харьковской области, Никольского, Кирилловки (ДНР), Куземовки, Кременной (ЛНР), а также Голой Пристани в Херсонской области.

С начала проведения спецоперации ВСУ потеряли уже свыше 380 самолетов, 206 вертолетов, более трех тысяч беспилотников, 403 ЗРК, 7723 танка и других боевых бронированных машин, свыше тысячи боевых машин РСЗО, 3988 орудий полевой артиллерии и минометов.