Спецоперация 14 февраля 2023, 15:41 «Пускай поставляют». В Совфеде назвали срок уничтожения западных самолетов на Украине Сенатор Бондарев: западные самолеты на Украине уничтожат за 2-3 месяца U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Даже если Украина получит самолеты от западных партнеров, российские силы уничтожат технику за два-три месяца. Об этом в комментарии ТАСС заявил экс-главком ВКС РФ, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Пускай поставляют. Наша ПВО работает прекрасно», — заметил сенатор.

Реклама

По его оценке, все самолеты, которые ВСУ могут получить от Запада, ликвидируют очень быстро. Кроме того, напомнил Бондарев, нужно понимать, что украинским военным потребуется сначала около 6–12 месяцев на то, чтобы научиться управлять предоставленными воздушными судами.

Реклама

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что поставка самолетов для ВСУ не является приоритетным вопросом. Главное внимание сейчас сосредоточено на танках, БМП, боеприпасах.

О том, что в администрации США все-таки не до конца отказываются от идеи поставить истребители для ВСУ, 14 февраля сообщила газета Financial Times.